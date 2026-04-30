«المعدن النفيس» ينتعش.. كم بلغت الأسعار؟

تعافت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في شهر، وسط تحركات مدفوعة بتراجع الدولار في الأسواق العالمية.

وجاء هذا التعافي مدعوماً بضعف العملة الأميركية، رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط، ما أبقى المخاوف قائمة بشأن التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.12% ليصل إلى 4594.33 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1% لتسجل 4607.65 دولارات.

ويرجع هذا الارتفاع إلى تراجع الدولار، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، الأمر الذي عزز مستويات الطلب على المعدن النفيس.

وفي المقابل، واصلت أسعار النفط تسجيل مكاسب قوية، إذ قفز خام برنت بأكثر من 8 دولارات ليصل إلى 126.09 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف من اضطراب الإمدادات.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1% لتصل إلى 72.18 دولاراً للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1911 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1470.40 دولاراً.