المعركة على سوريا تتصاعد.. إسرائيل تتخذ قراراً بشأن الرئيس «الشرع»

أشار تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن المعركة على سوريا تتخذ منحى جديدًا، مع قرار دراماتيكي اتخذته إسرائيل بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب الصحيفة، المخاوف تساور إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الوضع في سوريا، بينما يترقب الجيش الإسرائيلي نتائج القمة المرتقبة في فلوريدا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح التقرير أن الواقع في الشرق الأوسط أصبح شبه خيالي، إذ شنت القوات الأمريكية هجمات مكثفة على معاقل تنظيم داعش في إدلب، ردًا على كمين نصبه التنظيم قبل أسبوع أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي.

وتزامن التحرك الأمريكي مع عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب هضبة الجولان السوري، حيث أعلنت القوات الإسرائيلية عن استكمال عملية ليلية في منطقة الرفيد بمحافظة القنيطرة، أسفرت عن اعتقال مشتبه به في نشاط إرهابي تابع لتنظيم داعش، وتم نقله للتحقيق داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن القلق يسود واشنطن وتل أبيب، إذ يواجه نظام الرئيس الشرع اختبارًا كبيرًا، مع ظهور تصدعات في سيطرته داخل دمشق ومناطق أخرى، بينما يحاول بعض أتباعه تحدي تحركاته الأخيرة وتقاربه مع الغرب.

كما ترى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية أن تنظيم داعش يحاول تعزيز وجوده في جنوب سوريا، ما قد يزعزع الاستقرار الإقليمي، وتوجد اتفاقية وحيدة بين الدولتين بشأن التحركات العسكرية، تتعلق بدعم موقف الرئيس الشرع في مواجهة التهديدات التي قد تضعف حكمه وتعزز المحور الشيعي المكون من إيران والعراق وسوريا ولبنان.

وحسب التقرير، حسمت إسرائيل أيضًا قضية غزة، إذ تشير التقديرات إلى أن حماس ستتحرك ضد الجهاد الإسلامي لاستعادة جثمان الرقيب أول رن غويلي، ما يمهد للمرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يترقب القرارات التي ستصدر عن قمة فلوريدا، مع متابعة الوضع في لبنان وإيران، إذ يجري إعداد خطط عملياتية للهجوم والدفاع لمنع إيران من تطوير قدراتها الصاروخية والطائرات المسيرة، بما في ذلك تدمير منصات وصواريخ ومصانع الإنتاج وأنفاق الإطلاق.