المعهد العالي للضباط: نعمل على إعداد كوادر أمنية تمتلك «الكفاءة والانضباط»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد 26 يوليو 2026، التحاق الطلبة المقبولين بالدفعة الحادية عشرة في المعهد العالي للضباط، عقب استكمال جميع إجراءات القبول والتسجيل الخاصة بهم.

وقالت الوزارة في بيان لها إن التحاق الطلبة جاء تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية، حيث شهد اليوم الأول استقبال الطلبة وتنظيم إجراءات مباشرتهم وفق الضوابط المعتمدة، تمهيدًا لانطلاق البرنامج التدريبي والأكاديمي المخصص للدفعة الجديدة.

وأضافت وزارة الداخلية أن مدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير المعهد العالي للضباط وجها كلمة إلى الطلبة الجدد، شددا خلالها على أهمية الالتزام بالانضباط والتقيد بالتعليمات واللوائح المنظمة لسير العملية التعليمية والتدريبية.

وأكد المسؤولون أن المرحلة المقبلة تهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر أمنية تتمتع بالكفاءة المهنية والانضباط العالي، بما يعزز قدرات المنظومة الأمنية ويسهم في أداء المهام الوطنية بكفاءة.

وتأتي عملية استقبال الدفعة الحادية عشرة ضمن برامج وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير العنصر البشري ورفع مستوى التأهيل والتدريب للكوادر الأمنية، بما يتوافق مع متطلبات العمل الأمني وخدمة الوطن.

هذا ويعد المعهد العالي للضباط أحد المؤسسات التدريبية التابعة لوزارة الداخلية، ويختص بإعداد وتأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية من خلال برامج تجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيقات العملية، بهدف تخريج ضباط يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات الأمنية اللازمة لأداء مهامهم.