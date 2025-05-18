المعهد القومي للبحوث الفلكية يحدد موعد أول أيام «عيد الأضحى» في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر تقديراته الفلكية الخاصة بموعد عيد الأضحى للعام 2025، والتي تشمل يوم وقفة عرفات وبداية شهر ذو الحجة للعام الهجري 1446.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن غرة شهر ذو الحجة ستكون فلكيًا يوم الأربعاء 28 مايو 2025، حيث يولد هلال ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران بين الشمس والقمر في الساعة 5:03 فجر الثلاثاء 27 مايو، وهو يوم الرؤية الشرعية.

ويستمر بقاء الهلال في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، مما يعزز إمكانية رؤيته بالعين المجردة، ومن ثم يتوقع أن يكون الأربعاء 28 مايو هو أول أيام ذو الحجة رسميًا في مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية.

وبناءً على هذا التحديد، ستكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، وهو اليوم التاسع من ذو الحجة، ويليه عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025، الموافق العاشر من ذو الحجة، لتبدأ بذلك احتفالات المسلمين بأعظم مناسباتهم الدينية التي تمتد لأربعة أيام.

ويأتي هذا الإعلان كمرجع رسمي لتحديد خريطة الإجازات الرسمية في مصر خلال عيد الأضحى لهذا العام.