المغاربة يؤدّون صلاة الغائب ترحّماً على ضحايا الزلزال

أدى المغاربة في شتى أرجاء المملكة، اليوم الأحد، صلاة الغائب ترحما على ضحايا الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص.

وفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” فقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مساء السبت، أنه ستقام بجميع مساجد المغرب صلاة الغائب، تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وأدى المصلون صلاة الغائب في مساجد المغرب بعد صلاة الظهر، في مشهد مؤثر عكس حزن الشعب المغربي على ضحايا الزلزال.

وكانت صلاة الغائب ضمن مجموعات إجراءات أصدرها الملك المغربي، بما في ذلك إعلان الحداد الوطني 3 أيام وتسريع عمليات الإنقاذ إثر الزلزال الأقسى في تاريخ البلاد منذ 60 عاما.