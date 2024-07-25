المغربي «النصيري» ينضم إلى فنربخشة التركي

وقع المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري عقدا لـ5 أعوام مع فنربخشة التركي بعد 4 مواسم قضاها في صفوف إشبيلية الإسباني اليوم الخميس، وفقًا لما أعلنه النادي الإسطنبولي الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسيدفع فنربخشة 21.2 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم أسود الأطلس، البالغ 27 عاما، والذي سيصبح أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي.وقال النادي على موقع «إكس» :أهلا بك في فنربخشة، يوسف النصيري.

سجل اللاعب، الذي لعب طوال مسيرته في إسبانيا، مع مالقا (2016-2018)، ليغانيس (2018-2020) وإشبيلية (2020-2024)، 73 هدفًا في 196 مباراةً بقميص النادي الأندلسي ضمن مختلف المسابقات وتوّج معهم بلقب الدوري الأوروبي يوروبا ليغ عامي 2020 و2023.