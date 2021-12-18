المغرب.. إحباط هجوم إرهابي داخل المملكة

أعلنت أجهزة الأمن المغربية، أنّها تمكّنت بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية من إحباط هجوم “إرهابي” داخل المملكة خطّط لتنفيذه شخص بايع تنظيم الدولة الإسلامية وأوقفته يوم الخميس.

وقالت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في بيان، إنّ المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لها، “تمكّن أمس الخميس من توقيف عنصر متطرّف موالٍ لما يسمّى بتنظيم الدولة الإسلامية وإجهاض مشروعه الإرهابي”.

وأضافت المديرية أنّ الموقوف البالغ من العمر 24 عاماً “قرّر مؤخراً الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة”، موضحة أنّ “إجراءات البحث أثبتت أنه قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة”.

وأكّدت المديرية أنّها ضبطت في حوزة الموقوف “أجهزة إلكترونية ومعدّات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات”، مشيرة إلى أنّه كان ينشط بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط.

وأفاد بيان المديرية، بأنّ العملية جاءت “تتويجاً لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأميركية”.

كما أوضح البيان أنّ المشتبه به كان يخطّط للالتحاق بمعسكرات لتنظيم الدولة الارهابي ” داعش ” في الخارج، “قبل أن يقرّر مؤخراً الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة”.

وأشارت المديرية إلى أن الموقوف “قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي”.