المغرب.. إنقاذ 57 مهاجراً بعد قضاء 3 أيام في عرض البحر

تمكنت البحرية الملكية المغربية من إنقاذ 57 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل طانطان بعد تعطل قاربهم المطاطي في البحر لمدة ثلاثة أيام.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن نداء استغاثة مؤثر أطلقه أحد المهاجرين إلى والدته دفع السلطات في مركز بوزنيقة للتحرك بسرعة، لتتم عملية الإنقاذ ليلة الخميس بمشاركة فرق مختصة، وتم إخراج المهاجرين بأمان إلى ميناء طانطان.

وشملت المجموعة 29 مغربياً بينهم امرأتان، و27 مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء بينهم 5 نساء، إضافة إلى شخص مصري واحد.

وتوثق الصور المتداولة لحظة وصولهم تحت إشراف السلطات، التي تواصل إجراءاتها المعتادة مع المهاجرين.

وتشير الإحصاءات إلى أن طريق الهجرة نحو جزر الكناري سجل وصول 46,877 مهاجراً غير نظامي بحراً خلال 2024، مع ارتفاع الأرقام في النصف الأول من 2025 لتبلغ أكثر من 11,284 مهاجراً خلال ستة أشهر.