المغرب.. اتهامات لـ«بنكيران» باستغلال قانون الأسرة للعودة إلى الواجهة

هدد أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بنكيران، في مهرجان خطابي، اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، بتنظيم مسيرة مليونية لـ”التنديد بالتعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على مدونة الأسرة”، معتبرًا أنها “تتعارض مع المرجعية الإسلامية ودستور البلاد”.

وهاجم بنكيران المذكرات الصادرة عن الأحزاب المغربية، بخصوص تعديل مدونة الأسرة، التي لا تراعي المرجعية الدينية، وكذلك مرجعية المجتمع، وفق تعبيره.

وردًا على مقترحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشمل دعوة لمنع تزويج القاصرات، أعلن بنكيران تأييده لزواج القاصرات في بلاده، معتبرًا أن تجريم ذلك سيفاقم العنوسة في المملكة، ويضاعف من العلاقات الجنسية خارج إطار مؤسسة الزواج.

واعتبرت أوساط سياسية وحقوقية في المغرب أن إن تصريحات بنكيران تدخل في إطار اللعب بورقة “قانون الأسرة”، للعودة إلى الواجهة من جديد، بعد الانتكاسات الانتخابية التي مُني بها حزبه.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، جمال كريمي بنشقرون، إنه عندما يكون هناك نقاش مرتبط بالدين “ينزح بنكيران نحو فكره المتزمت ويهاجم الآخرين، وكأنه وصي على الدين الإسلامي، مشدداً على أنه ليس له الحق في ذلك.