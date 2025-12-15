المغرب.. ارتفاع حصيلة الوفيات جراء السيول في إقليم آسفي إلى 21 شخصًا

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول التي اجتاحت إقليم آسفي الساحلي، حيث بلغ العدد 21 وفاة. وقعت السيول نتيجة الأمطار الرعدية القوية التي شهدها الإقليم مساء الأحد، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وذكرت السلطات المحلية في آسفي، الواقعة على بعد حوالي 330 كيلومترًا جنوبي العاصمة الرباط، أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 21 شخصًا. كما تم إسعاف 32 شخصًا مصابًا، غادر معظمهم المستشفيات بعد تلقي العلاج والإسعافات الأولية، بينما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية.

وفي إطار جهود الإغاثة، تواصل السلطات “التعبئة الشاملة” للبحث عن مفقودين محتملين، بالإضافة إلى تأمين المناطق المتضررة وتقديم الدعم والمساعدة للسكان المتأثرين بهذه الوضعية الاستثنائية.

ألحقت السيول أضرارًا مادية جسيمة في مدينة آسفي، حيث غمرت المياه عشرات المنازل والمحلات التجارية، وجرفت السيارات، كما تسببت في قطع بعض الطرق. وفي ضوء هذه الظروف، قررت المديرية الإقليمية لآسفي تعليق الدراسة غدًا الإثنين نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

تعتبر مدينة آسفي من أبرز المدن الساحلية في المغرب، إلا أن التغيرات المناخية الأخيرة زادت من تأثير الأمطار الرعدية في العديد من المناطق، مما أوقع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.