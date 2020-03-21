المغرب.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» إلى 77

دخل المغرب مرحلة فرض الحجز الصحي الإجباري خشية تفشي وباء كورونا [انترنت]

سجلت وزارة الصحة المغربية، 3 حالات إصابة جديدة ب فيروس كورونا ، لتصل الحصيلة إلى 77 إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بحالة واحدة من الناظور قادمة من ألمانيا، وأخرى من تاوريرت قادمة من فرنسا، وثالثة من طنجة قادمة من إسبانيا، حسب موقع سبوتنيك.

ودخل المغرب مرحلة فرض الحجز الصحي الإجباري، وأصبح خروج المواطنين مرتبطا بالحصول على ترخيص من السلطات، ويأتي هذا الإجراء خشية تفشي وباء كورونا في البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 252 ألفا، و فاق عدد الوفيات الـ 10 آلاف، وتعافى أكثر من 89 ألف شخص.

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