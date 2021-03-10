المغرب اعتمدت لقاح «سبوتنيك 5» الروسي ضد فيروس كورونا

السلطات في موسكو أعلنت اليوم الأربعاء أن السلطات الصحية في المغرب اعتمدت لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان لها أن الإعلان عن قرار تسجيل “سبوتنيك V” بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) جاء على لسان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، خلال مفاوضات جرت أمس الثلاثاء مع قادة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بحضور سفير موسكو لدى المملكة فاليريان شوفاييف.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين شرعا في إعداد عقد بشأن “سبوتنيك V” (وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره على مستوى العالم)، لافتة إلى أن التوقيع على اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع المغرب، نظرا لدور المملكة بين دول إفريقيا، قد يسهم إسهاما ملموسا في تنظيم إمدادات اللقاح الروسي إلى بلدان القارة السمراء.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الدول التي اعتمدت “سبوتنيك V” حتى الآن إلى 48 دولة، منها بلدان عربية، وهي الجزائر وفلسطين والإمارات وتونس ولبنان والبحرين وسوريا ومصر والعراق.

ويعد “سبوتنيك V” حاليا ثاني أكثر لقاح شعبية ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة “لانسيت” الطبية المحترمة أوائل فبراير، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى. وفقا لروسيا اليوم.

وينبغي تخزين اللقاح الروسي في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية.