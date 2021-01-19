المغرب.. اكتشاف أول إصابة بكورونا المتحور

وزارة الصحة المغربية اعلنت اكتشاف أول إصابة بالطفرة الجديدة لفيروس كورونا في البلاد بميناء طنجة المتوسط، لدى مواطن قادم من إيرلندا.

وذكرت الوزارة في بيان لها: “سجلت أول حالة إصابة بطفرة كورونا المكتشفة مؤخرا في بريطانيا، بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا”.

وأضافت: “المواطن لا تظهر عليه أي أعراض ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء”.

وأكدت أنه “جرى التعامل معه ومع مخالطيه وفق النظام الصحي المعمول به في المغرب”.

وسجل المغرب 460 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا، و7977 وفاة. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.