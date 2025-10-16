المغرب.. السجن من 3 إلى 15 عاماً لـ17 شخصاً إثر أعمال عنف خلال احتجاجات حركة «جيل زد 212»

أصدرت محكمة مغربية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و15 عاماً على 17 شخصاً لإدانتهم بالضلوع في أعمال عنف خلال احتجاجات حركة “جيل زد 212″، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وجاءت الأحكام على خلفية أعمال عنف شهدتها بلدة “آيت عميرة” بضواحي أكادير جنوب البلاد، في الأول والثاني من أكتوبر، عقب دعوات التظاهر التي أطلقتها الحركة للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير بالسجن النافذ لمدد تراوحت بين 15 عاماً لثلاثة متهمين، و12 عاماً لمتهم واحد، و10 أعوام لتسعة آخرين، فيما حُكم على آخرين بالسجن 3 و4 أعوام.

وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين: إضرام النار، تخريب مبانٍ، العنف في حق رجال القوة العمومية، وعرقلة الطريق.

وأشارت السلطات إلى أن الاحتجاجات اليومية التي نظمتها حركة “جيل زد 212” استمرت نحو أسبوعين في مدن مختلفة، ولم تُسجل خلالها صدامات، إلا أن ضواحي أكادير شهدت أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 300 آخرين معظمهم من الشرطة.

من جانبها، دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما وصفته بـ”القمع العنيف للتظاهرات”، بينما أكدت حركة “جيل زد 212″ رفضها لأعمال العنف وتشددها على التظاهر السلمي.

وأعلنت السلطات المغربية وضع409 أشخاص رهن الحراسة النظرية غداة أعمال العنف، وأوضح مصدر قضائي أن غالبية الملاحقين متهمون بـ”ارتكاب أعمال تخريب وعنف وسرقة”.