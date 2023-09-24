المغرب بعد الزلزال.. الطرق الرئيسية مفتوحة بالكامل وتواصل إحصاء المنازل المتضررة

أعلنت وزارة التجهيز المغربية فتح الطرق الرئيسية المتضررة من زلزال الحوز بشكل كامل، بينما وصلت نسبة فتح الطرق الفرعية إلى أكثر من 90%.

وتواصل عملية إحصاء المنازل المتضررة في المناطق المنكوبة، بالتزامن مع عمليات الإغاثة التي ينفذها الجيش المغربي.

ووفقاً لما أوردته “الجزيرة نت” عن إحصاءات رسمية: وصل عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، وهو ما يمثل ثلثي السكان في المناطق المنكوبة، بينما عدد القرى التي تضررت 2930، أما المساكن المنهارة فبلغ عددها 59 ألفا و675، منها 32% تهدمت كلياً.

وقال رئيس الحكومة المغربية “عزيز أخنوش”: أن زلزال الحوز كارثة كبيرة، وشدّد على أنّ الحكومة تعمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة.

وأضاف “أخنوش”: أن الدولة ستُطلق برامج تنمية جديدة في المناطق المتضررة وفق توجيهات العاهل المغربي “محمد السادس”.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية” أنه سيتم استحداث وكالة ستشرف على برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي خُصص له مبلغ 12 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

وأضافت الوزارة: أن عمل الوكالة سيكون مؤقتاً ومرتبطاً بمدة برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة، وستقوم بتتبع صرف المساعدات وإنجاز مشاريع إعادة البناء والتأهيل، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف القطاعات وتنفيذ مشاريع التنمية.