المغرب تدرس إعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال الحوز باستخدام مخلفات الزلزال

بدأت الحكومة المغربية دراسة إمكانية إعادة بناء المنازل المتضررة باستخدام مخلفات الزلزال، في أعقاب زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في أغسطس 2023.

تشير التقديرات وفقا لما أوردته “الجزيرة نت” إلى أن ما يقرب من 60 ألف منزل تضررت من الزلزال، منها 32% انهارت كليا. وخصصت الحكومة المغربية ميزانية قدرها 120 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار) لإعادة الإعمار.

تؤيد العديد من الجهات المهنية في مجال البناء فكرة إعادة تدوير مخلفات الزلزال، ويقولون أن هذه الطريقة ستكون أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة من استخدام مواد جديدة.

هناك عدد من الفوائد المحتملة لاستخدام مخلفات الزلزال في إعادة الإعمار، أولا: ستكون هذه الطريقة أكثر اقتصادية من استخدام مواد جديدة، ثانيا: ستكون أكثر ملاءمة للبيئة، ثالثا: يمكنها أن تساعد في تقليل حجم مخلفات الزلزال.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض التحديات التي يجب التغلب عليها، أولا: يجب تطوير معايير محددة لضمان أن تكون المنازل الجديدة آمنة ومقاومة للزلازل، ثانيًا: يجب ضمان أن تكون المواد المعاد تدويرها ذات جودة كافية.

تعد فكرة إعادة تدوير مخلفات الزلزال في إعادة الإعمار فكرة واعدة، ومع ذلك؛ هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها قبل أن تصبح هذه الطريقة ممكنة.