المغرب.. ترغب في علاقات استثنائية مع موريتانيا

شائج بين المغرب وموريتانيا وأرضية صلبة قوامها العلاقات الإنسانية ووشائج الأخوة الثابتة بين الشعبين الشقيقين [ارشيف]

صرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الإربعاء في العاصمة الموريتانية بأن بلاده ترغب في علاقات استثنائية مع موريتانيا بجميع المستويات.

وقال بوريطه في تصريح صحفي عقب لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، إن رغبة الملك المغربي (محمد السادس ) هي “أن لا تكون العلاقة مع موريتانيا علاقة عادية وإنما علاقة استثنائية بحكم ما يميزها من تاريخ ووشائج انسانية و جوار جغرافي“.

وأضاف أن اللقاء كان مناسبة لإبلاغ الإرادة القوية للعاهل المغربي في تطوير العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى أعلى المستويات.

وأردف“هناك وشائج بين المغرب وموريتانيا وأرضية صلبة قوامها العلاقات الإنسانية ووشائج الأخوة الثابتة بين الشعبين الشقيقين وكذلك التعاون في كل المجالات وخاصة المجال الاقتصادي والتجاري وغيرها والاحترام المتبادل والتقارب في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا”.

وقال “نحن نمتلك لذلك الآليات والإطار القانوني وعلينا أن ننتهز السياق الإيجابي جدا في العلاقات الثنائية من أجل تفعيل الاتفاقيات والاستغلال بشكل أفضل لهذه الآليات حتى نحقق نتائج ملموسة ونرتقي بهذه العلاقة إلى شراكة حقيقية يحس بها كل الفاعلين على جميع المستويات ويحس الشعبان الشقيقان بأنها شراكة مربحة للجانبين وتعود عليهما بالفائدة”.

وبدأ وزير الخارجية المغربي أمس زيارة لموريتانيا تدوم يومين، هي الثانية منذ تسلم ولد الغزواني رئاسة البلاد، ويلتقي بوريطة خلال الزيارة عددا من المسؤولين الموريتانيين.

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