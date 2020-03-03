المغرب.. تسجل أول حالة إصابة بـ«كورونا »

المغرب تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد [العربية نت]

قالت وزارة الصحة المغربية أنه تم تأكيد الحالة مخبريا بمعهد باستور، لمواطن مغربي، مقيم في إيطاليا، مساء الاثنين.

وأضافت الوزارة “الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة”.

وكان المغرب قد قرر تأجيل جميع الفعاليات الثقافية والرياضية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد خارج الصين، كانت أعلى بنحو 9 أمثال العدد المسجل داخل البلاد على مدار الـ 24 الساعة الماضية.

وكشفت المنظمة عن بلوغ العدد الإجمالي للإصابات خارج الصين 8397 حالة في 61 دولة، إضافة إلى 127 حالة وفاة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تركز 81% من الحالات خارج الصين في أربع دول.

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