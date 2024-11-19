المغرب.. تطوير روبوت «ذكاء اصطناعي» لتسهيل الخدمات الإدارية

استعانت الجهات الإدارية في إقليم آسا الزاك، في المغرب، بروبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بغرض تسهيل الخدمات الإدارية وتسريع المعاملات المرتبطة بها.

وقالت جماعة المحبس الحدودية في الإقليم، “إنها رفدت مواردها البشرية بـ”موظف جماعي رقمي”، مثبّت على موقعها الإلكتروني الرسمي بغرض الإجابة عن تساؤلات السكان بخصوص المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على الوثائق الإدارية”.

وبحسب موقع “هسبريس”، “يقدم الروبوت أيضا خدمات تشمل؛ معالجة الوثائق اللازمة للحصول على دفتر الحالة المدنية ومعالجتها وتدقيقها، ليبقى دور ضابط الحالة المدنية مقتصرًا على إعادة التدقيق وإصدار الدفتر”.

ووفق الموقع، “طوّرت نظام “الموظف الروبوت” شركة فرنسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بإشراف مهندسين مغاربة ينحدرون من منطقة الزاك”.

أما بخصوص آلية عمل الموظف الرقمي، أوضح المهندسون لموقع “هسبريس” أن “هذا الموظف حينما يوجَّه إليه سؤال بشأن وثيقة أو إجراء إداري ما يرجع إلى قاعدة المعطيات والبيانات الخاصة به ويبحث عن الإجابة ليعود بها إلى السائل”.