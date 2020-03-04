المغرب.. تعلن تفكيك خليّة لـ«داعش»

حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وبزة عسكرية وقناع [انترنت]

أعلنت السلطات المغربية أنها فككت خلية من أربعة عناصر يشتبه في موالاتهم لتنظيم (داعش) الارهابي وتخطيطهم لتنفيذ “هجمات إرهابية”.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن شرطة مكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك خلية “تتكون من أربعة عناصر موالين بتنظيم “داعش” الارهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 51 سنة”، بحسب ما نقلت “يورونيوز”.

وأوضح البيان أن معتقلاً سابقاً أُدين في قضية إرهاب “قام باستقطاب” أفراد الخلية و”خطط بمعيتهم لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة المواطنين وزعزعة الأمن العام”.

وأشار إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وبزة عسكرية وقناع، إضافة إلى مخطوطات “تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر” “داعش” الارهابي.

وكان الموقوفون ينشطون بمدينة سيدي سليمان (غرب).

وأوقفت السلطات الأمنية العام الماضي 79 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية في عمليات متفرقة.

وظل المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم “داعش” الارهابي حتى أواخر 2018 عندما قتلت سائحتان اسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفذها موالون له دون أن يعلن التنظيم تبنيها.

وأكد القضاء المغربي أمام الاستئناف أواخر أكتوبر الحكم بإعدام القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع، وسجن 20 متهما آخرين في هذه القضية ما بين 5 أعوام و30 عاماً.

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