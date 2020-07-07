المغرب.. تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»

أفادت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، بتفكيك خلية إرهابية بمدينة الناظور والضواحي، تتكون من 4 عناصر أعلنوا ولاءهم لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان للداخلية، أن “أفراد الخلية تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 26 عاما، بينهم شقيق أحد عناصر “داعش”.

وأضاف البيان، أن “التحقيقات الأولية تُفيد أن أفراد هذه الخلية، قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حيوية وحساسة بالمملكة”.

وأشار البيان إلى أن الموقوفون كانوا على صلة وثيقة بأفراد خلية إرهابية تم تفكيكها العام الماضي، في إطار تعاون أمني مشترك بين المغرب وإسبانيا.

وشدّد البيان على أن المشتبه فيهم أودعوا الحجز تحت حراسة مشددة من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

#MapUrgent المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتمكن من تفكيك خلية إرهابية اليوم الثلاثاء بمدينة الناظور والضواحي ، تتكون من أربعة عناصر تتراوج أعمارهم ما بين 21 و 26 سنة ، من بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف داعش (وزارة الداخلية) pic.twitter.com/edh2FYBAAp — Agence MAP (@MAP_Information) July 7, 2020