وأوضح البيان أن معتقلا سابقا أُدِين في قضية إرهاب قام باستقطاب أفراد الخلية وخطط معهم لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة المواطنين وزعزعة الأمن العام.

وأشار البيان إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وبزة عسكرية وقناع، إضافة إلى مخطوطات تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر تنظيم داعش، بحسب البيان.

وأفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء، بأن الموقوفين ينشطون في مدينة سيدي سليمان، غربي البلاد.

يُشار إلى أن السلطات الأمنية في المملكة المغربية، أوقفت العام الماضي، 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إرهابية في عمليات متفرقة.