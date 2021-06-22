المغرب.. تفكيك خلية لـ«داعش» تنشط في مراكش

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 4 أشخاص لهم صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا ينشطون في منطقة سيدي الزوين القروية بضواحي مراكش وسط البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية قوله، إنه تمكن من تفكيك هذه الخلية “الموالية لتنظيم داعش، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما”.

وفككت المملكة المغربية عشرات “الخلايا الإرهابية” خاصة بعد التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الدار البيضاء في مايو من العام 2003، وبعد ظهور تنظيم “داعش”، وتقول السلطات المغربية إنها تنتهج سياسة استباقية في محاربة الإرهاب.