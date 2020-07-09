المغرب تقرر فتح حدودها الجوية بدءا من 14 يوليو

صرحت الحكومة المغربية، الأربعاء، بإعادة فتح الحدود الجوية والبحرية اعتبارا من 14 يوليو، في إطار إجراءات جديدة لتخفيف القيود العامة التي فرضتها بسبب تفشي الوباء.

وقالت الحكومة المغربية في بيان مشترك، عن وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والصحة: إنه “يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليو الجاري، عند منتصف الليل، وذلك عبر نقط العبور الجوية والبحرية”.

وأضاف البيان: “إن الخطوط الجوية الوطنية ستوفر عدداً كافياً من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية، موضحاً أنه يتعين على المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف (PCR) لاتقل مدته عن 48 ساعة وكذا اختبار سيريولوجي”.

وخلص البيان إلى أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب مغادرة المملكة عقب مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحرية.