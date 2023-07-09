المغرب تُجرّد مصر من لقب أمم إفريقيا للشباب

حصد المغرب لقب أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عاما، الجمعة، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على مصر بهدفين لواحد بعد التمديد، في ملعب «الأمير مولاي عبدالله» بالعاصمة الرباط.

وضع لاعب الوسط محمود صابر منتخب «الفراعنة» في المقدمة بهدف رائع أحرزه في الدقيقة 10 بتسديدة قوية من منتصف ملعب المغرب استقرت في الزاوية الصعبة على الحارس علاء بلعروش.

وبعد مضي 6 دقائق فقط طُرد صابر بالبطاقة الحمراء المباشرة بسبب تدخله على قدم عبد الصمد الزلزولي بشكل رآه الحكم متهورا، ليكمل المنتخب المصري المباراة بعشرة لاعبين.

واستثمر «أسود الأطلس» النقص العددي في صفوف الخصم وأدركوا التعادل في الدقيقة 37، إثر عرضية مثالية من بلال الخنوس تابعها يانيس بكراوي بباطن قدمه في الجهة اليمنى للمرمى المصري.

وضغط المغاربة بقوة في ما تبقى من دقائق على أمل حسم الفوز، لكن المنتخب المصري ظل صامدا لتذهب المباراة لفترة إضافية.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الأول تسجيل المغرب هدف الانتصار من مخالفة نفذها الزلزولي بلمسة إلى أسامة ترغالين الذي سدد كرة أرضية فشل حمزة علاء في التعامل معها لتمر منه وتكمل طريقها إلى الشباك.

يذكر أن منتخب مصر كان قد حقق لقب البطولة في النسخة الماضية عندما تغلب على كوت ديفوار بهدفين لواحد في نهائي أقيم على ستاد «القاهرة الدولي».