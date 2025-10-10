المغرب.. حركة «جيل زد» تصدر وثيقة مطالب جديدة

أصدرت حركة “جيل زد–212” وثيقة جديدة بعنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد”، تضع من خلالها مطالب شاملة تعكس طموحات الشباب المغربي، التي تشمل إصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد.

تطالب الوثيقة بإصلاح شامل لقطاع الصحة من خلال زيادة ميزانيته، وتحسين الرعاية الأولية، وتأهيل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى خطة وطنية للصحة النفسية.

في مجال التعليم، تدعو الحركة إلى تحديث المناهج، وتعزيز الفكر النقدي والمهارات الرقمية، مع تحسين أوضاع هيئة التدريس وتفعيل الإصلاحات الجامعية. كما تطالب بإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، مع دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.

على صعيد مكافحة الفساد، شددت الوثيقة على ضرورة تعزيز استقلالية هيئات الرقابة، وشفافية الصفقات العمومية، وإصدار قانون الإثراء غير المشروع، مع تفعيل المسؤولية السياسية التي طالبت من خلالها باستقالة الحكومة الحالية، معتبرة أنها لم تفِ بالتزاماتها الدستورية وأهداف النموذج التنموي.

وفي رد فعلها على هذه المطالب، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن الحكومة التقطت رسالة شباب “جيل زد” بوضوح، وتفاعلت معها بجدية، مع استمرار العمل بوتيرة عالية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتشغيل. وأوضح أن الحوار يحتاج إلى وجود جهة تمثل الشباب، وأن الحكومة مستعدة للدخول في نقاش جدي مع الأطراف المعنية.

ويأتي هذا في ظل احتجاجات مستمرة منذ 27 سبتمبر الجاري في عدة مدن مغربية، حيث رفع المحتجون مطالب واضحة بالحق في الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وسط ترقب لخطاب ملكي مرتقب يعكس موقف الدولة تجاه هذه المطالب.