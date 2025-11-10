المغرب.. زعماء الأحزاب يؤكدون دعمهم الكامل لمبادرة «الحكم الذاتي»

انعقد، الإثنين، بالديوان الملكي المغربي اجتماع ترأسه مستشارو الملك الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان وفؤاد علي الهمة، بحضور زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهدف تحيين مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 لحل قضية الصحراء الغربية.

وذكر بيان الديوان الملكي أن الاجتماع خصص لمناقشة تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، تنفيذاً للقرار الملكي الوارد في خطاب الملك إلى شعبه بتاريخ 31 اكتوبر، عقب صدور قرار مجلس الأمن 2797 الذي يدعم المبادرة. وأكد الاجتماع حرص الملك على تبني المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد.

وخلال اللقاء، أبلغ مستشارو الملك زعماء الأحزاب السياسية حرص الملك على استشارتهم في هذه القضية المصيرية، ودعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل المبادرة.

وعبر زعماء الأحزاب عن إشادتهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مؤكدين دعمهم المطلق للجهود الملكية والدفاع عن الحقوق المشروعة للمملكة لترسيخ مغربية الصحراء، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الأخير الذي يكرس الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وقابل للتطبيق للنزاع.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي، في 31 اكتوبر، خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام، واعتبر منح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية الحل الأكثر جدوى للصراع المستمر منذ أكثر من 50 عاماً.

ويدعو القرار جميع الأطراف للانخراط في مفاوضات على أساس خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

ويذكر أن النزاع حول الصحراء الغربية بين المغرب و”الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” أو “البوليساريو” مستمر منذ عقود، حيث تطالب الجبهة باستفتاء لتقرير المصير، فيما يقترح المغرب حكما ذاتيا موسعاً تحت سيادته، مع سيطرته على معظم الإقليم منذ خروج الاستعمار الإسباني عام 1975 وانسحاب موريتانيا من الجزء الجنوبي عام 1978، بعد حرب مع البوليساريو، مع استمرار التوتر حول استحقاقات الانفصال والسيادة.