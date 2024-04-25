المغرب: طلب عروض دولي لتجهيز ملاعب مونديال 2030

أطلق المغرب طلب عروض دولي من أجل تجهيز الملعبين الكبيرين لأكادير ومراكش والملاعب الملحقة بهما بالعشب الطبيعي، وذلك استعدادا لاحتضان مباريات مونديال 2030 الذي سينظم بشكل مشترك بين المملكة وإسبانيا والبرتغال.

ودعت الشركة الوطنية لإنجاز وإدارة المنشآت الرياضية “سونارجيس” والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة “أنيب”، الشركات والمقاولات المهتمة إلى تقديم عروضها، قبل 20 ماي المقبل.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد حددت كلفة أشغال تعشيب الملعب الرئيسي بمراكش والملعب الملحق به بالعشب الطبيعي، من طرف صاحب المشروع ب 18 مليون و730 و80 درهما.

فيما حددت الشركة الوطنية لإنجاز وإدارة المنشآت الرياضية، كلفة أشغال تعشيب الملعب الكبير بأكادير والملعب الملحق به بالعشب الطبيعي بـ19 مليون و803 آلاف درهم، وحدد مبلغ الضمان المؤقت في قيمة 250 ألف درهم.

وكان المغرب أطلق في فبراير الماضي، طلب عروض دولي من أجل تجهيز مدرجات ملاعب الدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس، وهي الملاعب التي ستحتضن مباريات مونديال 2030 الذي سينظم بشكل مشترك بين المملكة وإسبانيا والبرتغال.