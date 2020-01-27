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المغرب.. فوز كاسح لنهضة بركان تأهله لدور الـ8 بكأس الكونفدرالية الأفريقية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 27 يناير 2020 - 11:40
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رفع نهضة بركان رصيده إلى 10 نقاط من 5 مباريات [انترنت]

سجل البديل علاء الدين أجراي 3 أهداف ليقود نهضة بركان المغربي لتحويل تأخره المبكر إلى فوز ساحق خارج أرضه 5/1 على إيساي في بنين وتأهل لدور الـ8 بكأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد.

ورفع نهضة بركان، وصيف بطل الموسم الماضي، رصيده إلى 10 نقاط من 5 مباريات في صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطة واحدة عن زاناكو الزامبي الذي هزم ضيفه موتيبا تيمبي من الكونغو الديمقراطية 2/1.

وتوقف رصيد موتيبا تيمبي عند 7 نقاط مقابل نقطة واحدة لفريق إيساي.

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وفاجأ إيساي ضيفه بهدف في الدقيقة الأولى عبر إيريك سيوا وأهدر نهضة بركان فرصة التعادل بغرابة عندما فشل بكر الهلالي في التسديد على المرمى الخالي في الدقيقة 26.

وانقلبت المباراة رأسا على عقب بعد نزول أجراي عقب مرور نصف ساعة بدلا من محسن ياجور حيث سجل ثلاثية وصنع هدفا لحمدي العشير بينما أكمل القائد محمد عزيز الخماسية في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

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