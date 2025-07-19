المغرب في دائرة الخطر.. 40% من السكان تحت خط الفقر وتغيرات مناخية متصاعدة

صنّف تقرير البنك الدولي حول المؤشر العالمي للشمول المالي المغرب ضمن قائمة أكثر عشر اقتصادات عالمية عرضة للمخاطر الطبيعية بحلول عام 2025، بسبب موقعه الجغرافي عند ملتقى الصفائح التكتونية جنوب أوروبا، وتأثره العميق بتداعيات التغير المناخي في القارة الإفريقية.

ووفقًا للتقرير، فإن المغرب يواجه مستقبلًا موسومًا بـالزلازل، الفيضانات، والعواصف المتكررة، إضافة إلى كوارث طبيعية متواترة تستدعي من السلطات تعميم خطط التأهب والإنذار المبكر في مختلف أنحاء البلاد، لاسيما مع قرب استضافته بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما أشار التقرير إلى أن نحو 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهو وضع تفاقم بفعل هشاشة المنظومة التعليمية التي لم تتكيف بعد مع متطلبات التنمية والتغيرات البيئية، ما يزيد من حجم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

ودعا البنك الدولي الحكومة المغربية إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة للكوارث، إلى جانب إصلاحات تعليمية واجتماعية تضع resiliency في صلب السياسات الوطنية.