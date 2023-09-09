المغرب.. مئات القتلى والجرحى في أعنف زلزال يضرب البلاد منذ قرن

أفاد التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليل الجمعة/السبت إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية قوله، صباح اليوم السبت، إنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة منطقة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال.

كما تم تسجيل 5 وفيات بعمالة أغادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وأضاف المسؤول أن الهزة الأرضية هذه أسفرت أيضا عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

وقال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.

وناشدت السلطات الصحية المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان “قويا بشكل غير عادي” بالنسبة لهذه المنطقة المغربية، موضحة أن “الزلازل بهذا الحجم في المنطقة غير شائعة، لكنها ليست غير متوقعة”.

وأضافت: “منذ عام 1900، لم تكن هناك زلازل بقوة 6 درجات على مقياس ريختر وأكبر في نطاق 500 كيلومتر من هذا الزلزال، كما لم تحدث سوى 9 زلازل بقوة 5 درجات وأكبر”.