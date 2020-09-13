المغرب.. مسؤول ينفي إنشاء خط جوي مباشر مع إسرائيل

نفت المملكة المغربية إنشاء خط جوي مباشر مع الكيان الإسرائيلي.

جاء ذلك على لسان مسؤول مغربي، اليوم الأحد، نفى عزم بلاده إنشاء خط جوي مباشر مع الكيان الإسرائيلي.

وقال المسؤول لوكالة “الأناضول” الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إنه “لا صحة للأخبار التي تداولها إعلام إسرائيلي، السبت، حول إنشاء خط جوي بين المغرب وإسرائيل”.

وأوضح المسؤول أن “موقف المغرب ثابت ولم يتغير بخصوص التطبيع مع إسرائيل، في مختلف المجالات”.

هذا وقالت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، إنه من المقرر الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المغرب والكيان الإسرائيلي، لإنشاء خط جوي مباشر، في إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسهيل عملية التطبيع بين دول عربية والكيان الإسرائيلي.

هذا ولم تصدر أي إفادة رسمية من المغرب بخصوص ما تحدث عنه الإعلام العبري، حتى مساء الأحد.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الشهر الماضي، رفض بلاده لكل “عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

واعتبر التطبيع “يقدم دافعا للاحتلال لزيادة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه”.