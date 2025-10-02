المغرب.. مصرع شخصين خلال محاولة اقتحام «مركز الدرك الملكي»

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بمقتل شخصين أثناء إحباط محاولة اقتحام مركز الدرك الملكي بمدينة القليعة في عمالة إنزكان – أيت ملول.

وأوضحت صحيفة “هسبريس” أن عناصر الدرك اضطروا لاستخدام السلاح الوظيفي دفاعًا عن النفس لصد الهجوم، الذي حاول فيه المهاجمون الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن المهاجمين قاموا بأعمال عنف وشغب، منها رشق المركز بالحجارة وإشعال النار في سيارة تابعة للمركز وفي جزء من البناية، قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على سيارة و4 دراجات نارية. وأصيب آخرون أثناء محاولة اقتحام المركز.

كما فتحت السلطات المحلية بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث وكشف هوية جميع المتورطين وترتيب الآثار القانونية المناسبة.