تأهل منتخبا المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بينما سيلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشهدت مباريات نصف النهائي إثارة كبيرة، خصوصًا مواجهة مصر والسنغال، التي تمثل صراعًا مستمرًا بين المنتخبين خلال السنوات الأخيرة. وانتهت المباراة بفوز السنغال بهدف نظيف، بعد أداء تكتيكي محكم اعتمد على قراءة ذكية للمنتخب المصري من خلال تحليل مباراته السابقة أمام كوت ديفوار.

وأوضح المحلل الفني أحمد نجيب أن السنغال نجحت في تعطيل التحولات الهجومية للفراعنة والسيطرة على الصراعات الثنائية والكرة الثانية، فيما افتقر المنتخب المصري لخطط بديلة خلال اللقاء، ما منح أسود التيرانجا أفضلية حاسمة في اللحظات الفاصلة.

وفي نصف النهائي الآخر، التقى المنتخب المغربي بالمنتخب النيجيري في مواجهة جسدت صراع مدارس كروية مختلفة بين التنظيم والسرعة والقوة البدنية. انتهت المباراة بركلات الترجيح لصالح المغرب، بعد مواجهة مليئة بالتكتيك والإثارة.

وأشار المدرب سفيان ودبايه إلى أن المنتخب المغربي نجح في تعطيل مفاتيح القوة لدى لاعبي نيجيريا، خصوصًا لوكمان وأوسيمين، من خلال الضغط على وسط الفريق ومنع الكرة من الوصول للاعبين الأساسيين، ما منح المغرب الأفضلية خلال معظم فترات المباراة.

ويأتي هذا التأهل بعد مباريات نصف نهائي مشحونة بالإثارة، ليعكس صراع المنتخبات الأربعة تطور الكرة الأفريقية وتنوع مدارسها التكتيكية. ويعتبر النهائي المقبل مواجهة تاريخية بين أسود المغرب وأسود التيرانجا، في اختبار لقوة التنظيم والمهارة الفردية والسرعة التكتيكية، بعد أن أثبتت الفرق جدارتها خلال البطولة.