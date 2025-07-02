المغرب وتونس.. كشف شبكات تهريب مخدرات بـ«ملايين الدولارات»

أعلنت السلطات الأمنية المغربية عن إحباط عملية تهريب ضخمة لمخدر الشيرا (الحشيش)، حيث تم حجز 3 أطنان و30 كيلوغراماً من المخدرات، خلال عملية أمنية نُفذت قرب الشريط الساحلي للمنطقة القروية سيدي إسحاق التابعة لمدينة الصويرة.

وذكر مصدر أمني أن العملية، التي نفذتها عناصر الشرطة، أسفرت كذلك عن ضبط 80 رزمة من الشيرا، إلى جانب 29 حاوية بلاستيكية تحتوي على نحو 725 لتراً من المحروقات يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات التهريب البحري.

وأسفرت التحريات الأولية عن توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، وتم إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتحديد الامتدادات الإقليمية أو الدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وأكد المصدر الأمني أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

الجمارك التونسية تحبط تهريب 43 كلغ من الكوكايين بقيمة 4.5 مليون دولار

أعلنت الجمارك التونسية، يوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين تُعد من بين الأكبر في البلاد خلال السنوات الأخيرة، في عملية وصفتها بـ”النوعية” وجرى تنفيذها بعد عمل استخباراتي دقيق.

وبحسب بيان رسمي، تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس، وبدعم من فرقتي الصخيرة والرقاب، من ضبط 39 صفيحة من الكوكايين يبلغ وزنها الإجمالي نحو 42.929 كيلوغرامًا، كانت مخفية بإحكام داخل شاحنة تم توقيفها على الطريق السريعة بالصخيرة، التابعة لولاية صفاقس وسط البلاد.

وقدّرت السلطات القيمة المالية للمخدرات المحجوزة بأكثر من 12.8 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 4.5 مليون دولار أمريكي، ما يعكس خطورة العملية ومحاولة تهريب شحنة ذات طابع تجاري ضخم.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر مصادرة للمواد المضبوطة، كما أذنت النيابة العمومية بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحقيقات والتحريات اللازمة، وكشف باقي الأطراف المحتمل تورطها في العملية.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، لا سيما عبر الطرق البرية التي تُعد أحد أهم المسارات التي تعتمدها الشبكات الإجرامية لنقل المخدرات داخل البلاد أو عبرها.