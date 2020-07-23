المغرب.. وزارة الصحة تعلن 220 إصابة و5 وفيات بـ«كورونا»

سجلت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن 220 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 17962 حالة.

وأفادت المعطيات الرسمية أن “عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب)، وفقا للتحاليل المختبرية، بلغ 1.047.871، حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة”.

ووفق نتائج احصاء الوزارة سجلت 5 حالات وفاة، 4 منها في مراكش وواحدة بمدينة طنجة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 285 حالة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في عموم المغرب 17742، وذلك من بدء تفشي الفيروس، وأكدت شفاء 247 حالة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 15.636 حالة.