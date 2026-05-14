المغرب وسوريا يطويان «سنوات القطيعة».. إعادة فتح السفارتين

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قرب إعادة فتح سفارة سوريا في المغرب، في خطوة تعكس استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ودمشق بعد انقطاع استمر لأكثر من عقد.

وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، إن المغرب بقيادة الملك محمد السادس حافظ على موقف واضح داعم لتطلعات الشعب السوري، إلى جانب دعمه لوحدة سوريا وسيادتها الوطنية.

وأضاف أن الإجراءات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدتها سوريا خلال الفترة الأخيرة تسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة البلاد للخروج من سنوات الأزمة.

وجدد وزير الخارجية المغربي دعم بلاده للخطوات التي تقودها الإدارة السورية برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيدًا بالإجراءات المتخذة لإنجاح المرحلة الانتقالية رغم التحديات الإقليمية والظروف المعقدة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني العلاقات السورية المغربية بأنها تاريخية، مؤكدًا أن المغرب اتخذ موقفًا داعمًا لتطلعات الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

وأشار الشيباني إلى أن التواصل بين البلدين استؤنف سريعًا عقب سقوط النظام السابق، موضحًا أن أول اتصال رسمي جرى بعد عشرين يومًا فقط من التغيير السياسي في سوريا، وشهد تأكيدًا متبادلًا على أهمية استعادة العلاقات الثنائية.

كما أعلن الوزير السوري افتتاح السفارة السورية في المغرب، معربًا عن تطلع دمشق إلى زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المغربي إلى سوريا من أجل افتتاح السفارة المغربية في دمشق.

وأوضح الشيباني أن الجانبين اتفقا على إطلاق مسار شامل للعلاقات الثنائية يشمل التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والتعليمي، إضافة إلى الاتفاق على تأسيس مجلس أعمال مشترك للاستفادة من الخبرات المغربية في عدد من القطاعات.

وأكد أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا متصاعدًا، مع استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.