المغرب: وفاة رضيعة أصيبت بفيروس «كورونا»

وفاة رضيعة انتقلت إليها العدوي من أمها [اخبارنا]

توفيت رضيعة مغربية، الأحد، عقب إصابتها بفيروس كورونا، حسب مصدر طبي.

وكانت الرضيعة المتوفية قد انتقلت إليها عدوى الفيروس من أمها المصابة، والتي لا تزال قيد الحجر الصحي بذات المستشفى.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، عبر بوابتها الرقمية الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، ارتفاع عدد المصابين في البلاد إلى 450 حالة، عقب تسجيل 48 حالة جديدة.

وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 683 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.

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