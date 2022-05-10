المغرب ومصر تُجددان دعمهما الحوار الليبي الليبي

وثمنا الوزيران في بيان مشترك لهما على إثر لقاء بالمغرب، اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، وأشاد الوزير المغربي باستضافة مصر لاجتماعات المسار الدستوري والتنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا بالخصوص.

وشدد شكري، وبوريطة على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.

وأكد الوزيران دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في هذا الخصوص، فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات الشعب