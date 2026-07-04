المغرب ومصر والبرازيل بقمة الحسم.. جدول «مرعب» في ثمن نهائي كأس العالم

اكتملت ملامح دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد انتهاء منافسات دور الـ32 في نسخة تاريخية تُقام بمشاركة 48 منتخبًا، حيث تأهل 32 فريقًا إلى الأدوار الإقصائية، قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب التي تمتد حتى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو.

وجاء اكتمال عقد المتأهلين بعد فوز منتخب كولومبيا على منتخب غانا بهدف دون رد، ليحجز آخر بطاقة في ثمن النهائي، ويُغلق باب التأهل رسميًا أمام نخبة المنتخبات العالمية والعربية.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 كلًا من: كندا، البرازيل، باراغواي، المغرب، النرويج، فرنسا، المكسيك، إنجلترا، بلجيكا، الولايات المتحدة، إسبانيا، البرتغال، سويسرا، مصر، الأرجنتين، كولومبيا.

وتدخل البطولة في هذه المرحلة منعطفًا حاسمًا، حيث يعتمد النظام على خروج المغلوب المباشر، ما يعني أن أي خسارة تنهي المشوار فورًا دون فرصة للتعويض، في واحدة من أكثر مراحل المونديال إثارة وضغطًا على اللاعبين والمدربين.

وجاءت مواجهات دور الـ16 على النحو التالي:

كندا × المغرب – 04 يوليو، 20:00

باراغواي × فرنسا – 05 يوليو، 00:00

البرازيل × النرويج – 05 يوليو، 23:00

المكسيك × إنجلترا – 06 يوليو، 03:00

البرتغال × إسبانيا – 06 يوليو، 22:00

الولايات المتحدة × بلجيكا – 07 يوليو، 03:00

مصر × الأرجنتين – 07 يوليو، 19:00

سويسرا × كولومبيا – 07 يوليو، 23:00

وتبرز عدة مواجهات من العيار الثقيل في هذا الدور، يتقدمها لقاء مصر أمام الأرجنتين، إلى جانب قمة أوروبية مرتقبة بين البرتغال وإسبانيا، وصدام إنجليزي–مكسيكي، إضافة إلى مواجهة البرازيل أمام النرويج التي تُعد من أبرز مفاجآت البطولة.

ويشهد هذا الدور حضورًا قويًا للمنتخبات المرشحة للقب مثل البرازيل وفرنسا والأرجنتين وإنجلترا وإسبانيا، إلى جانب منتخبات مفاجِئة فرضت نفسها بقوة مثل المغرب والنرويج وكولومبيا، ما يعكس حجم التنافس الكبير في النسخة الموسعة من البطولة.

هذا وتُعد نسخة كأس العالم 2026 الأولى التي تُقام بنظام 48 منتخبًا، ما أدى إلى توسيع قاعدة المنافسة وارتفاع عدد المباريات والمفاجآت، مع تراجع الفوارق التقليدية بين المنتخبات، ودخول أسماء جديدة إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخ البطولة.