المغرب يتأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد تصدره مجموعته

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم رسميًا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة على أرضه، بعد أن أنهى مشواره في دور المجموعات متصدراً المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، مقدِّماً أداءً هجومياً منظماً وصفاً قوياً يُظهر جاهزيته للمراحل القادمة من البطولة.

أداء المغرب في دور المجموعات

– الجولة الأولى: المغرب 2-0 جزر القمر

انطلق “أسود الأطلس” في افتتاح البطولة بفوز مهم على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين، أظهر خلاله الفريق سيطرته الهجومية وقدرته على فرض أسلوبه أمام جماهيره في استاد مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

– الجولة الثانية: المغرب 1-1 مالي

في لقاء قوي ضد مالي، اكتفى المنتخب المغربي بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة شهدت تبادلاً للفرص وسجل المغرب هدف التقدم من ركلة جزاء قبل أن يدرك المالي التعادل من علامة الجزاء أيضاً، في نتيجة أبقت التأهل مفتوحاً قبل الجولة الأخيرة.

– الجولة الثالثة: المغرب 3-0 زامبيا

في ختام دور المجموعات، حقق المنتخب المغربي فوزاً كبيرة على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد، ليؤكد تفوقه ويصل إلى 7 نقاط في الصدارة، ما ضمن له بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بكل جدارة.

– تحليل أداء المنتخب المغربي

قدَّم المنتخب المغربي أداءً قوياً خلال دور المجموعات، حيث جمع 7 نقاط بدون هزيمة، واستفاد من الدعم الجماهيري الكبير كونه الدولة المنظمة للبطولة، ما منحه دفعة معنوية كبيرة في كل مبارياته. كما تميز الفريق بالقدرة على ترجمة الفرص الهجومية إلى أهداف في الوقت المناسب، مع صلابة دفاعية في أغلب اللقاءات.

– موقف «أسود الأطلس» في الأدوار القادمة.

بتأهله كمتصدر للمجموعة، ينتظر المنتخب المغربي تحديات جديدة في دور الـ16، حيث سيواجه أحد المنتخبات المتأهلة من المراكز الثالثة أو الثانية من المجموعات الأخرى، في مواجهة يُتوقع أن تكون قوية وحاسمة.

ختاماً، نجاح المغرب في تجاوز دور المجموعات وتحقيقه لمراكز متقدمة يؤكد قوة الفريق وإمكانياته في المنافسة على اللقب القاري، خاصة وهو يلعب وسط جماهيره وعلى أرضه.