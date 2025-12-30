«أسود الأطلس» يحسمون التأهل في كأس إفريقيا

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة على أرضه، بعدما أنهى دور المجموعات متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاطٍ، ليؤكد حضوره القوي وجاهزيته الكاملة للمنافسة في الأدوار الإقصائية من البطولةِ.

وافتتح المنتخب المغربي مشواره في البطولة بانتصار على منتخب جزر القمر بهدفين دون ردٍ، في مباراة فرض خلالها سيطرته الهجومية، وأدار نسق اللعب بثقةٍ أمام دعم جماهيري كبير في ملعب مولاي عبد الله بالرباطِ.

وواصل المنتخب المغربي نتائجه الإيجابية في الجولة الثانية بتعادلٍ إيجابي مع منتخب مالي بهدفٍ لمثلهِ، في لقاء متكافئ تبادل فيه المنتخبان الفرص، وحافظ من خلاله المنتخب المغربي على صدارته للمجموعة قبل الجولة الأخيرةِ.

وحسم المنتخب المغربي صدارة المجموعة في الجولة الثالثة عقب فوزه العريض على منتخب زامبيا بثلاثة أهداف دون مقابلٍ، ليصل إلى النقطة السابعة دون أي خسارةٍ، معتمدًا على انضباط تكتيكي وفاعلية هجومية واضحةٍ.

وأظهر المنتخب المغربي خلال دور المجموعات توازنًا لافتًا بين الدفاع والهجوم، مع قدرة عالية على استثمار الفرص في اللحظات الحاسمة، إلى جانب صلابة دفاعية أسهمت في حسم النتائج، مدعومًا بزخم جماهيري كبير بصفته البلد المنظم للبطولةِ.

وينتظر المنتخب المغربي في دور الـ16 مواجهة قوية أمام أحد المنتخبات المتأهلة من أصحاب المركزين الثاني أو الثالث في المجموعات الأخرى، في اختبار جديد ضمن مشواره نحو المنافسة على اللقب القاريِ.