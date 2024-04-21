المغرب يتوقع نموا بنسبة 3.4 بالمئة في 2024

توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنحو 3.4%، مقابل 3.7% المتوقعة في الميزانية، وذلك نتيجة تأثر القطاع الزراعي بمواسم الجفاف للسنة السادسة على التوالي.

وسجل المغرب انتعاشاً في النمو العام الماضي ليصل إلى 3.2%، من 1.2% في 2022.

وتراهن الحكومة على انتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والبناء لتخفيف وطأة تأثر القطاع الزراعي الذي يسهم بنحو 14% في الناتج المحلي.

وفي مقابلة صحفية، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2024 تنبني على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي.