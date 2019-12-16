المغرب.. يحبط مخططا إرهابيا لتنفيذ عملية انتحارية

أوقفت السلطات المغربية في مدينة مكناس متطرفا مواليا لتنظيم داعش كان “بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية”.
وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف “أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية و(…) مخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات”
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وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف “أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية و(…) مخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات”
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