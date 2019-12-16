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المغرب.. يحبط مخططا إرهابيا لتنفيذ عملية انتحارية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 16 ديسمبر 2019 - 10:55
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أوقفت السلطات المغربية في مدينة مكناس متطرفا مواليا لتنظيم داعش كان “بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية”.
وأكدت التحريات الأمنية “ضلوع المشتبه فيه في ترويج للفكر المتطرف لـ “داعش “بالموازاة مع سعيه من أجل الحصول على معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات”.
وأوضح بيان أمني أن الموقوف “كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة”.

وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف “أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية و(…) مخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات”

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