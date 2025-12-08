المغرب يحسم القمة أمام السعودية.. وعُمان تودّع البطولة رغم فوزها على جزر القمر

شهدت منافسات اليوم الأخير من دور المجموعات لكأس العرب 2025 مواجهتين حاسمتين في المجموعة الثانية، حملتا الكثير من الإثارة، وأسفرتا عن تأهل المغرب والسعودية إلى الدور ربع النهائي، فيما ودّعت سلطمة عُمان وجزر القمر البطولة رسميًا.

المغرب 1 – 0 السعودية

أسود الأطلس يؤكدون الصدارة ويُرسلون رسالة قوية للخصوم

نجح المنتخب المغربي في تحقيق فوز ثمين على نظيره السعودي بهدف دون رد، في مباراة قوية جمعت الطرفين على استاد لوسيل.

وسجل كريم البُركاوي هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 11 بعد كرة عرضية حولها بنجاح داخل المرمى، ليمنح فريقه أفضلية لعب عليها المنتخب المغربي بذكاء طيلة مجريات المباراة.

ورغم محاولات السعودية للعودة، بما في ذلك إهدار ركلة جزاء في الدقيقة 69، فإن “الأخضر” لم يتمكن من تعديل النتيجة.

وبهذا الانتصار، رفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط محتلًا صدارة المجموعة، فيما تأهلت السعودية أيضًا كثاني الترتيب برصيد 6 نقاط.

قراءة فنية

• المغرب قدّم مباراة متوازنة بين الهجوم والدفاع.

• السعودية ظهرت بشكل جيد لكنها دفعت ثمن فقدان التركيز أمام المرمى.

• الفريقان يدخلان ربع النهائي بطموحات كبيرة، خاصة المغرب الذي يعتبر من أبرز المرشحين للقب.

عُمان 2 – 1 جزر القمر

فوز شرفي لعُمان لا يكفي للصعود

في المباراة الأخرى، حقق منتخب عُمان فوزًا معنويًا على جزر القمر بنتيجة 2–1، ليضع ثلاث نقاط مهمة في رصيده لكنها لم تكن كافية لبلوغ الدور المقبل.

سجل خالد صبحي هدفي عُمان في الدقيقتين 30 و43، بينما سجل منتخب جزر القمر هدفه الوحيد في الدقيقة 68 من هجمه مرتدة سريعة.

ورغم الفوز، اكتفى المنتخب العُماني بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليودّع البطولة رسميًا، بينما أنهى جزر القمر المنافسات دون أي نقطة.

أبرز ملامح اللقاء

• عُمان قدمت واحدة من أفضل مبارياتها في البطولة هجوميًا.

• جزر القمر ظهرت بشجاعة، لكن الفوارق الفردية رجّحت كفة الأحمر العُماني.

• المباراة لم تؤثر على ترتيب التأهل لكنها كانت مهمة لصياغة الشكل النهائي للمجموعة.

الترتيب النهائي للمجموعة الثانية

المغرب – 7 نقاط (متأهل) السعودية – 6 نقاط (متأهل) سلطنة عُمان – 4 نقاط (خارج البطولة) 4️جزر القمر – 0 نقطة (خارج البطولة)

تواصل بطولة كأس العرب 2025 تقديم لحظات كبيرة وإثارة في كل جولة.

ونجح المغرب والسعودية في العبور إلى الدور ربع النهائي عن جدارة، فيما خرجت عُمان رغم المستوى الجيد الذي ظهرت به اليوم.

وتتجه الأنظار الآن إلى الأدوار الإقصائية التي تُعد بمرحلة أكثر حسمًا وقوة، في انتظار مواجهات قد تكون من بين الأشرس في تاريخ البطولة.