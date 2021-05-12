المغرب يرفض الانتهاكات التي تمس بالوضع القانوني للأقصى والقدس

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن المملكة المغربية ترفض رفضا قاطعا جميع الانتهاكات التي تمس بالوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتطلعاته لتحقيق الحرية والاستقلال.

وأضاف العثماني خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض الانتهاكات التي تشهدها مدينة القدس الشريف، خاصة حي الشيخ جراح الذي يواجه مخططات ممنهجة لتهجير أهله.

وشدّد رئيس الحكومة على إصرار المغرب على دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.