المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن المملكة المغربية قررت استئناف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارًا من اليوم الخميس، لأول مرة منذ أكثر من عامين على تعليقها إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت القناة الإسرائيلية “i24NEWS” بأن القرار سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى المغرب، ما يجعل المملكة الدولة الإسلامية الأولى التي تستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل منذ اندلاع الصراع الأخير.

وجاء هذا القرار بعد محادثات بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، ووزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح، وبموافقة رسمية من الهيئات المختصة للطيران المدني في كلا البلدين.

وكان تعليق الرحلات المباشرة بين الجانبين نتيجة رفع مستوى تحذير السفر إلى المغرب، ما دفع شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية إلى تعليق تشغيل الخط.

ويأتي استئناف الرحلات في سياق خطوات تهدف لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من “خطة السلام” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 أكتوبر 2025، والتي توصلت فيها إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة، مع تشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب، دون مشاركة حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

الحرس المدني الإسباني يفكك شبكة تهريب مخدرات باستخدام طائرات مسيرة مغربية الصنع

أعلن الحرس المدني الإسباني، الخميس، عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات كانت تستخدم طائرات مسيرة مغربية الصنع لنقل القنب من المغرب إلى إسبانيا، قادرة على قطع مسافة تزيد على 200 كيلومتر.

وأوضحت صحيفة “هسبريس” أن الطائرات المسيّرة كانت تنطلق من جنوب إسبانيا لإلقاء الطرود فوق مدينتي فيخير دي لا فرونتيرا وطريفة في الأندلس، مزودة بعلامات فلورية وأجهزة تتبع لاسلكية لتسهيل العثور عليها ليلاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشبكة كانت تصنع الطائرات محلياً باستخدام مكونات من موردين آسيويين، حيث تتميز باستقلالية ودقة وقدرة حمولة تفوق النماذج التجارية التقليدية، وكانت تطلق نحو 10 طائرات في الليلة الواحدة، لنقل نحو 200 كيلوغرام من “راتنج القنب”.

وجاءت عملية التفكيك بالتعاون مع الدرك الملكي المغربي بعد رصد عدة رحلات لطائرات مسيرة مجهولة الهوية بين البلدين، وأسفرت عن ضبط 8 طائرات مسيرة عاملة و10 أخرى قيد التصنيع خلال خمس مداهمات، بالإضافة إلى أكثر من 150 كيلوغرامًا من القنب و320 ألف يورو نقدًا، وتوقيف 9 أشخاص.

ويذكر أن الشرطة الإسبانية كانت قد فككت العام الماضي شبكة استخدمت طائرات مسيرة مصنوعة في أوكرانيا لنقل القنب من المغرب إلى إسبانيا.