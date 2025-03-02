المغرب يستورد شحنة من «الحديد» الليبي

استورد المغرب 5 آلاف طن من الحديد المقولب على الساخن (HBI) من ليبيا، وفق ما ذكرت الشركة الليبية للحديد والصلب “ليسكو”.

وبحسب ما نشرت الشركة عبر منصة “فيسبوك”: “استقبل ميناء الشركة السفينة GEMINI CAPO لتصدير شحنة من الحديد المقولب على الساخن (HBI) بكمية 10 آلاف طن، متجهة إلى تركيا، كما رست السفينة HAKKI AYKIN لتصدير 5 آلاف طن من المنتج نفسه، لتتجه إلى المملكة المغربية”.

وأكدت الشركة أن “عملية الشحن إلى الدول المستوردة انطلقت فور استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان سرعة الإنجاز وسلاسة حركة التصدير”.

وأضافت “أن هذه الشحنات تأتي ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز حضورها الدولي وترسيخ مكانتها في قطاع الحديد والصلب، حيث يشهد ميناء الشركة حركة تصديرية دؤوبة تؤكد الثقة المتزايدة بمنتجاتها ودورها المحوري في تلبية الطلب المتنامي على الحديد والصلب عالميا”.

هذا “وتعمل ليبيا والمغرب على إحياء الربط الجوي بينهما خلال عام 2025 بعد توقف دام قرابة 10 سنوات، كما تخططان لإطلاق خط بحري مباشر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بعد أن توقفت حركة الطيران بين البلدين في فبراير 2015 عندما فرضت السلطات المغربية قيودا أمنية شملت منع الطائرات الليبية من دخول أجواء المملكة”.