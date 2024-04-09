المغرب يصدر قرارا يخصّ جوازات السفر

أعلن المغرب عن السماح للأمهات باستخراج جوازات سفر لأبنائهم دون موافقة الأب.

وأكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن “جميع المغربيات بإمكانهن تقديم طلبات الحصول على جواز السفر لفائدة أطفالهن القاصرين”.

وأوضح لفتيت، أن هذا الإجراء يشمل سواء المغربيات داخل المملكة أو خارجها.

وقال: “تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحالة المدنية يحق للمعني بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على ذلك، أو كافله أو طالب الكفالة طبقا للتشريع المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الحصول على مستخرجات رسوم الحالة المدنية”.

وأشار لفتيت، إلى أن “النساء المغربيات سواء المتزوجات أو المطلقات يمكن لهن استخراج نسخ من رسوم ولادة أبنائهه، وذلك من دون الحاجة إلى إذن الأب”.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل استخراج الأمهات المغربيات داخل وخارج المغرب الوثائق الإدارية الخاصة بآبناهم القاصرين، دون الحاجة للحصول على الموافقة المسبقة من الأب الذي كان إذنه إلزاميا.