المغرب يصنع أول سيارة هجينة في تاريخه

أعلن المغرب عن تصنيع أول سيارة “هجينة” بمدينة طنجة (شمال) وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، وفق ما جاء في كلمة لوزير الصناعة المغربي، في منشور نشرته وزارة الصناعة، عبر منصة “إكس”.

وتستخدم السيارة الهجينة أكثر من وسيلة للطاقة وتجمع بين محرك للوقود التقليدي (بنزين أو ديزل) مع محرك كهربائي.

وقال الوزير رياض مزور إن بلاده “ستصنع 200 سيارة يوميا من هذا النوع لاستهداف السوق الداخلي والأوروبي”.

ووصف هذه الخطوة بـ”المهمة بالنسبة لصناعة السيارات في البلاد”، وأشار إلى أنها “الأولى في تاريخ البلاد”.وتوقع الوزير أن تعرف هذه السيارة إقبالا، على اعتبار أن بلاده ترغب في استهداف عدة أسواق.

وأشار الوزير المغربي إلى أنه مع هذه السيارة الجديدة، يواصل المغرب تحوله نحو التنقل الكهربائي والهجين.